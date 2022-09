Strømfrykt i fotballen: – Vil ramme spillere i alle aldre

Landets idrettslag ligger an til å få en dyr høst og vinter. Særlig i Sør-Norge blir det tegnet et dystert bilde. Idretten roper etter en bedre støtteordning, men regjeringen mener det er godt nok med dagens tiltak.

Det er Alf Hansen i NFF uenig i. Han er direktør i fotballforbundets utvikling- og aktivitetsavdeling.

– Idretten fikk på plass en strømpakke som vil bøte på noe av utgiftene, men kompensasjonsgraden må økes dersom vi skal forhindre at klubbene kommer i en kritisk økonomisk situasjon, sier Hansen til NTB.

Uholdbare løsninger

Han legger til at klubber som bruker andre energiformer enn strøm, faller utenfor dagens ordning. De vil få det ekstra tøft.

– Vi er sterkt bekymret for at økte energiutgifter vil gå utover aktiviteten i klubbene. Det vil ramme spillere i alle aldre. Vi frykter at klubbene uten tilstrekkelig støtte må skru av varmen i banene, og at aktiviteten må legges ned i lengre perioder.

– Alternativet er at treningsavgiften økes, men begge disse løsningene på problemet er uholdbare. Det vil ramme spillere og menneskene som er knyttet klubbens aktiviteter, sier Hansen.

Forventer mer

NFF stiller seg bak Norges idrettsforbunds krav om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh). I dag får idrettslag kompensert 80 prosent av en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre kWh.

– Vi kartlegger i disse dager omfanget av utfordringene klubbene vil møte framover. NFF forventer at myndighetene revurderer støtteordningen, slik at aktiviteten kan opprettholdes i hele Norge, sier Alf Hansen.

