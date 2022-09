Tallene er klare: Så mange fra idretten søkte om strømstøtte

Det viser en oversikt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I alt kom det inn 4549 søknader før fristen gikk ut onsdag. 1454 av dem er knyttet til idrett, mens tro- og livssynsorganisasjoner har nest størst andel (17 prosent).

Åsane Arena AS har bedt om mest i strømstøtte fra idretten (613.231 kroner). Selskapet eier stadionet som blant annet huser hjemmekampene til fotballklubben Åsane i 1. divisjon for menn.

Deretter følger Norges idrettsforbund med et søknadsbeløp på 478.450 kroner, mens Jar idrettslag er på tredjeplass med 405.592. Dette er de neste fem fra idretten på lista:

* Viking Fotballklubb 396.407 kroner

* Brann Stadion AS 359.848 kroner

* Sogndal Fotball 299.644 kroner

* Oslo idrettskrets 212.462 kroner

* IK Start 201.932 kroner

* Vålerenga Fotball 144.047 kroner

* Grorud Idrettslag 33 933 kroner

* KFUM Oslo 4 252 kroner

* Skeid 5297 kroner

Regjeringen lanserte i februar tilskuddsordningen for idrett og frivillighet. Den gjelder organisasjoner som har hatt et strømforbruk med en månedlig gjennomsnittpris over 70 øre per kilowattime (kWh).

Strømstøtten ble i starten forvaltet av kommunene, men senere tok Lotteri- og stiftelsestilsynet over ansvaret. Ordningen er forlenget til mars 2023.

[ Staten har tjent nesten 11 milliarder ekstra i moms på strøm i år ]