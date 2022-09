Sky Sports: Chelsea får snakke med Potter om managerjobben

Nyheten kommer få timer etter at Chelsea opplyste om Tuchel-sparkingen. Potter er blant oddsfavorittene til å bli ny manager på Stamford Bridge.

Den engelske 47-åringen har de siste årene gjort underverker i Brighton. Sørkystlaget spiller underholdende fotball og er nummer fire på Premier League-tabellen etter seks runder.

Tuchel ble fjernet fra Chelsea-jobben under fire måneder etter at klubben fikk nye eiere. I mai tok et amerikansk konsortium ledet av Todd Boehly over styringen.

