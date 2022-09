Fotballforbundet avventer Normanns klubbvalg – varsler konklusjon i neste uke

Det forteller president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) i en tekstmelding til NTB. Der blir det gjort et poeng av at hun og landslagssjef Ståle Solbakken ofte prater sammen om viktige og vanskelige saker. Det gjelder også situasjonen rundt Normann.

– Vi avventer nå Normanns endelige valg og eventuelle signering for ny, russisk klubb. Han må selv stå for valget sitt, men som tidligere nevnt vil vi vurdere om han kan tas ut for Norge hvis han velger ny, russisk klubb. Konklusjonen på denne vurderingen vil Ståle formidle under pressekonferansen neste uke når uttaket offentliggjøres, skriver Klaveness.

Det kommende uttaket til de to neste kampene i nasjonsligaen kommer førstkommende mandag.

Norge skal først møte Slovenia på bortebane, mens Serbia venter på Ullevaal stadion noen dager senere.

Det var TV 2 som lørdag meldte at Normann var på vei til Russland for å fullføre overgangen fra Rostov til en Moskva-basert klubb.

Kontroversielt

Normann sa til TV-kanalen at han ender med å fortsette karrieren i Russland til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina.

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sier Normann til TV 2.

I en kommentar til VG fastslo landslagssjef Ståle Solbakken at valget var omstridt.

– Det er ingen tvil om at dette er kontroversielt i den tiden vi lever i nå. Så er det sånn at det heller ikke er restriksjoner eller resolusjoner rettet mot enkeltutøvere, sa Solbakken.

Spilte ikke

Normann var tatt ut til landslagssamlingen i juni, men spilte ikke. Sist sesong var han på lån i Norwich, og oppholdet der ble ikke forlenget etter nedrykket fra Premier League.

Forrige måned meldte Lecce at Normann var klar for den italienske Serie A-klubben. Samme kveld kom kontrabeskjeden om at partene var enige om å avbryte overgangen.

Normann har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019.

