Ustoppelige Tengstedt og Sæter sørget for at RBK knuste Viking

Dansken dro seg inn fra venstrekanten og ordnet 2-0 noen minutter før pause på Lerkendal.

Et par minutter tidligere traff Tengstedt stolpen med en avslutning. Han har vært en stor suksess siden han kom til RBK på sensommeren. Han står med sju mål på fem kamper for Rosenborg etter to mot Viking.

Allerede etter 64 sekunder ga Ole Sæter RBK ledelsen. Etter et misbrukt avslutningsforsøk fikk han ballen via en motspiller på så godt som åpent mål. Sæter kunne nesten ikke unngå å score, hans ellevte Eliteserien-mål for sesongen.

Tengstedt utnyttet et rustent Viking-forsvar kort inn i andreomgangen og fikset 3-0.

Så gikk det ikke mange minuttene til før Sæter også scoret for annen gang for kvelden. Det var kampens flotteste mål etter at Sæter driblet Fredrik Torsteinbø småsvimmel.

– Rosenborg har verdens to beste spisser, lød det fra Lerkendal-speakeren etter 4-0-målet.

Viking reduserte like før slutt ved Mai Traore.

I siget

RBK står med åtte seirer, to uavgjorte og ett tap på de elleve siste kampene. Perioden siden slutten av mai har sendt Rosenborg inn i medaljekampen bak suverene Molde.

– Vi sliter egentlig med det meste og slipper inn to enkle mål. Vi gjør et formasjonsbytte, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Eurosport rett før andreomgangen.

Grepet ga ikke uttelling. Noen få minutter senere sto det 4-0.

Viking har bare vunnet to av sine 13 siste ligakamper. Stavanger-laget ligger i midtsjiktet på tabellen og langt unna medaljeplass.

Viking forsvant også ut av conferenceligaen tidligere i høst.

RBK reiser til Haugesund i neste serierunde (søndag). Da skal også Viking i aksjon i bortekamp mot HamKam.

