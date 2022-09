Erling Braut Haalands scoring holdt ikke – City gikk på poengtap mot Villa

Etter en relativt sjansefattig førsteomgang fikk Manchester City endelig hull på byllen etter 50 minutter mot Aston Villa. Haaland sto fri på bakerste stolpe og styrte et innlegg fra Kevin de Bruyne i mål.

22-åringen har scoret ti mål i Premier League for Manchester City. Stjernespissen tangerte dermed rekorden til Mick Quinn fra 1992 til å være den raskeste spilleren til å score ti mål i den øverste divisjonen i England.

De Bruyne var nære på å tegne seg på scoringslisten etter 67 minutter da han banket et frispark i metallet. Og City kom til flere gode muligheter uten at de klarte å øke ledelsen.

Dermed ble de straffet hardt av en perlescoring fra Leon Bailey. Jamaicaneren sendte ballen kontant oppe i krysset med i underkant av 20 minutter igjen.

Philippe Coutinho sendte et skudd i nettmaskene litt senere, men dommeren blåste av for offside like før skuddøyeblikket. Det viste seg i ettertid at det ikke var offside.

Det endte til slutt 1-1.

