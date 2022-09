Chelsea slapp med skrekken etter kontroversiell VAR-situasjon – snudde mot West Ham

Michail Antonio sendte West Ham i ledelsen etter 63 minutter etter et kaotisk hjørnespark.

Venstreback Chilwell kom inn for blåtrøyene ti minutter senere og sørget raskt for en utligning. Thiago Silva løftet en pasning opp mot feltet og Chilwell fikk stusset ballen videre inn i 16-meteren, før samme mann scoret kort tid etterpå.

Chilwell slo senere inn et innlegg som Kai Havertz sendte i mål, men spenningen var ikke over da. Kort tid utlignet Maxwell Cornet for West Ham. Målet ble imidlertid annullert av VAR etter at Jarrod Bowen var litt for tøff i en duell med Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Dermed holdt Chelsea inn 2-1-ledelsen og sørget for tre viktige poeng etter en varierende sesongstart. De står med ti poeng etter seks runder.

I midtuka spiller Chelsea mesterligakamp mot Dinamo Zagreb, mens West Ham tar imot FCSB i conferenceligaen.

