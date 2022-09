Nye byks for United – tredje strake seier mot Leicester

Igjen kom det et positivt United-resultat uten Cristiano Ronaldo fra start. Samtlige av lagets ni poeng er plukket med portugiseren i en reserverolle. Torsdag erstattet han matchvinneren med en halv omgang igjen.

Manchester Uniteds vinnerstim i Premier League fortsatte takket være en gnistrende kontring og følsomme ballberøringer i det 23. minutt. Marcus Rashford spilte perfekt til Sancho, som rundet Leicesters keeper Danny Ward og la ballen i åpent bur.

De rødkledde skapte ikke mye i bortekampen, men hadde full kontroll på et uorganisert Leicester før hvilen. I andre omgang hevet vertene seg mange hakk uten å få noe igjen for det.

Mot slutten var Ronaldo farlig frampå ved et par anledninger. Han hadde blant annet et saksespark som gikk noen centimeter utenfor lengste hjørne. Spissveteranen er lenge blitt koblet bort fra Manchester, men et klubbskifte kom aldri slik mange spådde.

Overgangsmarkedet var inne i sine siste timer da kampen i Leicester pågikk.

Seieren var Uniteds tredje på rappen etter to tap i ligaåpningen. Oppsvinget setter en ekstra spiss på søndagens hjemmeoppgjør mot serieleder Arsenal. Med ny suksess der vil det skille tre poeng opp til Martin Ødegaard og co.

For kort tid siden lå United helt sist på PL-tabellen. Etter fem runder er Erik ten Hags lag oppe på 5.-plass. Leicester har derimot ingen lag bak seg og står med kun ett poeng. Om det ikke snarlig snur, kan det bli kamp mot nedrykk for sensasjonsmesterne fra 2016.

---

Kampfakta:

Premier League menn torsdag, 5. runde:

Leicester – Manchester United 0-1 (0-1)

King Power Stadium, 32.226 tilskuere.

Mål: 0-1 Jadon Sancho (22).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Jamie Vardy, James Maddison, Leicester, Diogo Dalot, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Manchester U.

Lagene:

Leicester (4-2-3-1): Danny Ward – James Justin, Jonny Evans, Wilfred Ndidi, Luke Thomas – Boubakary Soumaré, Youri Tielemans (Kelechi Iheanacho fra 75.) – Harvey Barnes, Kiernan Dewsbury-Hall, James Maddison – Jamie Vardy (Patson Daka fra 86.).

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia – Christian Eriksen, Scott McTominay – Anthony Elanga (Casemiro fra 58.), Bruno Fernandes, Jadon Sancho (Cristiano Ronaldo fra 67.) – Marcus Rashford (Fred fra 86.).

