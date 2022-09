Kvinnelandslaget inspirert av Haalands herjinger: – Bare å bøye seg i støvet

– Det er imponerende. Han angriper hver kamp nullstilt, virker det som. Spiss er en komplisert rolle, og man er nødt til å håndtere veldig mange sider av spillet. Det handler om en ekstrem konsentrasjon, for du er isolert store deler av tiden. Du skal alltid være på rett sted til rett tid og gjøre de riktige tingene med ballen, sier Ada Hegerberg til NTB.

– Han virker så sylklar på alle områder, og han stopper nok ikke med dette.

Hegerberg har scoringsrekorden i kvinnenes mesterliga, men i øyeblikket er Haaland den norske spilleren som er i ferd med å skrive om rekordlistene, med ni mål på sine fem første Premier League-kamper og hattrick i de to siste. Kvinnene har fulgt med under samlingen som etter planen skal gi dem VM-billett.

– Se på fysikken, høyden, eksplosiviteten og toppfarten. Han jager mål hele veien, nesten som en maskin. Det er imponerende, rett og slett, sa landslagssjef Hege Riise etter torsdagens trening i Leuven.

– Man blir inspirert av å se de kvalitetene han har. Tenk på dem som vokser opp nå, som kan studere den kraften og besluttsomheten.

Ikke til å tro

Haalands sambygding Tuva Hansen er begeistret.

– Det er fantastisk og ubeskrivelig. Jeg kunne aldri tro at en norsk spiller skulle få til så mye allerede. Det er lenge igjen av sesongen, men det han har gjort allerede er skikkelig stilig, sier hun til NTB.

Det har vakt oppsikt i England at Haaland har scoret ni mål selv om han har hatt bare 101 berøringer i de fem PL-kampene.

– Han er en utrolig god fotballspiller som er veldig flink til å gjøre ting enkelt. Han må bare ta så mange rekorder han greier, sier Hansen, som tidlig ble klar over Haalands talent hjemme på Bryne.

– Den store utviklingen hans har jo kommet siste årene, men han har alltid vært flink, det er ikke noe å legge skjul på.

I støvet

Haalands klubbkamerat Julie Blakstad er blant dem som gir seg over.

– Ja, hva sier man om det, egentlig? Jeg vet ikke om det finnes ord for å beskrive det. Han imponerer og fortsetter å imponere. Når han gjør det gang på gang, er det ikke flaks. Det er bare å bøye seg i støvet for det han gjør, det er helt enormt, sier hun til NTB.

– Noen av målene hans beskrives som «tap-in»-mål, men det er en egen egenskap å være der og klare å være først på ballen. Det er han stadig, uansett om han starter en meter bak. Han har en egenskap som er ytterst sjelden, og den benytter han godt, sier Manchester City-spilleren.

Sara Hørte er 2000-årgang, akkurat som Haaland. Hun er på sin første samling med seniorlandslaget og kan fredag oppleve noe Haaland fortsatt må vente en stund på: Å kvalifisere seg for et seniorsluttspill med Norge. Rosenborg-stopperen er som landslagsvenninnene full av beundring for jærbuen.

– Klart jeg følger med på det han gjør. Det er helt sykt at det er en nordmann som herjer på den måten. Han har gått fra klubb til klubb og bare blitt bedre og bedre. Det er helt rått, sier hun.

Ikke alene

Frida Maanum stiller seg i køen av beundrere.

– Man blir ikke lenger overrasket over det han får til. Å gå ut og score tre mål etter hattrick i forrige kamp også, det er helt vilt. Det er kult å ha en norsk spiller som gjør det, sier Arsenal-spilleren og minner om at Haaland ikke er den eneste nordmann som herjer i Premier League for tiden.

– Han er ikke så verst om dagen han heller, sier hun om sin egen klubbkamerat Martin Ødegaard, som har storspilt med kapteinsbindet i klubbens perfekte sesongåpning.

