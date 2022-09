Gerrard frykter sparken i Villa: – Gjør så godt jeg kan

Villa har tapt fire av fem ligakamper hittil i sesongen. Birmingham-laget avsluttet også vårparten svakt med kun to seirer på sine elleve siste kamper.

Formen legger press på Gerrard. Lørdag forventer ingen at spillerne hans plukker poeng når regjerende mester Manchester City kommer på besøk.

– Selvsagt gjør jeg det, svarer Gerrard på BT Sports spørsmål om han er bekymret for sin egen jobbstatus.

– Jeg er veldig ærlig og selvkritisk til meg selv. Jeg gjør jobben min så godt jeg kan og tar ansvar på best mulig måte. Hadde jeg stått her og sagt at jeg ikke er bekymret, tror jeg du ville sett på meg som om jeg var fra en annen planet.

Gerrard hadde en stor spillerkarriere i Liverpool. Hans første trenerjobb ble en suksess i skotske Rangers, og i 2021 brøt han Celtics tittelhegemoni. På Villa Park strever han tungt etter en positiv start. Han ble hentet til klubben i november i fjor.

[ Parker fikk sparken som Bournemouth-manager ]