Beckham kritiseres for å skjønnmale Qatar i ny reklame

Den tidligere storstjernen i Manchester United og Real Madrid har siden i fjor vært en såkalt kulturell ambassadør for Qatar-sluttspillet. Kampene der spilles i november og desember.

Nå reagerer Amnesty på en ny reklamevideo med Beckham. Der kan man se 47-åringen i naturskjønne omgivelser og si blant annet dette:

– Dette er perfeksjon for meg. Qatar er virkelig et utrolig sted for et stopp på et par dager. Jeg kan knapt vente på å ta med meg barna mine tilbake hit.

Qatar er i årevis blitt kritisert for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere. Amnesty mener det er synd at Beckham skjønnmaler landet.

– Dette er bare den siste i rekken av gjennomtenkte og positive videoer om Qatar som David Beckham setter sitt ansikt på, sier Felix Jakens.

Han er kampanjesjef for menneskerettighetsorganisasjonens avdeling i Storbritannia.

