Tidligere VIF-stopper Nakkim signerte for HamKam

Hedmarksklubben bekrefter overgangen i sine kanaler onsdag.

Nakkim har en fortid som midtstopper i KFUM, Vålerenga, Strømmen, Viking og Mjøndalen. Nå blir altså Hamar neste stopp.

26-åringen tror han har kvaliteter som vil tilføre HamKam noe.

– Jeg liker å tenke at jeg er en ærlig spiller da. Det handler om å gi alt i hver eneste situasjon. Nå kommer jeg hit på en kort kontrakt, og da tror jeg det vil bli enda mer synlig. Det kommer til å være en cupfinale hver eneste kamp fremover, sier Nakkim.

Sportssjef Espen Olsen er glad for å ha forsvarsspilleren på plass.

– Markus er en spiller vi har forhørt oss om over lengre tid. En solid midtstopper som flere klubber har jaktet på. Jeg er veldig glad for at han valgte oss, sier Olsen til hamkam.no.

