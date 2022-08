Kjeveskade for Aubameyang etter brutalt ran: – Voldelige feiginger

Det var natt til mandag at flere umaskerte menn tok seg inn i Barcelona-spissens bolig i provinsbyen Castelldefels. De kom seg inn via hagen og gikk brutalt fram.

Aubameyang og hans kone ble truet på livet med skytevåpen og jernrør.

«Voldelige feiginger brøt seg inn i hjemmet vårt og truet familien min og barna mine bare for å stjele noen ting. De skadet kjeven min, men jeg vil komme meg raskt. Takk Gud for at ingen andre kom fysisk til skade», skriver fotballprofilen på Twitter.

Ifølge spanske medier tvang ranerne Aubameyang til å åpne en safe med verdifulle smykker. Han og kona ble bakbundet og lå på gulvet en stund før politiet ble varslet.

«Følelsen av at vi ikke kan være trygge i vårt eget hjem, er vanskelig å forstå og beskrive. Som familie skal vi komme oss over dette og være sterkere enn noen gang før», skriver Aubameyang.

Gaboneren ble i januar hentet til Barcelona på en fri overgang etter flere år i Arsenal. I disse dager kobles han til Chelsea og en retur til engelsk fotball.

