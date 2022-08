Ingen dom i Giggs-saken – kan gå mot ny rettssak om ni måneder

Juryen på sju kvinner og fire menn ble aldri enige om noen av tiltalepunktene, skriver Sky News.

Flere britiske journalister opplyser at ankefristen er på én uke, og at en ny rettssak kan bli berammet til neste vår.

Giggs ble pågrepet i november i 2020, angivelig etter å ha skallet til ekskjæresten Kate Greville. Han skal også ha brukt vold mot søsteren hennes samme kveld. Under rettssaken har Giggs innrømmet at han kan ha «truffet» henne under slagsmål, men at det ikke var med vilje. Greville og den tidligere Manchester United-spilleren har opplyst at de møttes gjennom jobb i 2013.

Lovbruddene Giggs var tiltalt for, har en strafferamme på fem års fengsel.

Saken var første gang oppe i rettsapparatet i april i fjor, og da erklærte Giggs seg uskyldig på alle punkter.

