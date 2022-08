Thorstvedt og Sassuolo tok poeng mot Milan

Thorstvedt startet i ligaåpningen mot storlaget Juventus, men etter har det blitt innhopp fra benken både mot Lecce og Spezia.

Rogalendingen var tilbake på Sassuolos midtbane fra start til storkampen mot regjerende mester Milan, men etter 70 minutter ble han byttet ut. Da var kampen stadig målløs, blant annet etter at Milan-keeper Mike Maignan hadde reddet et straffespark fra Domenico Berardi i første omgang.

Sistnevnte er Sassuolos største stjerne og var en del av Italia-troppen som vant EM i fjor sommer. Han måtte byttes ut med skade like etter pause.

Ingen av lagene greide å score det avgjørende målet og det endte med 0-0. Emil Konradsen Ceide var ikke i troppen for Sassuolo.

Den danske landslagskapteinen Simon Kjær gjorde skadecomeback for Milan i kampen. En korsbåndsskade hadde holdt ham borte fra fotballen siden desember i fjor.

Sassuolo har fem poeng etter de fire første kampene (1-2-1), mens Milan står med åtte poeng etter to seirer og to uavgjortkamper. I neste runde venter erkerival Inter for Milan.

[ Botheim scoret sitt første Serie A-mål ]