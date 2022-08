Råkjør venter City: Guardiola hemmelighetsfull om Haaland-hvile

Guardiola holdt pressekonferanse tirsdag. Han sa ikke noe konkret om Haaland starter eller ei mot Nottingham.

– Du får vente og se i morgen, sa Haaland etter et spørsmål fra VG.

Manageren har tidligere uttalt at det ligger an til at nordmannen vil få hvile noe når kampprogrammet tetner virkelig til.

– Når Haaland ikke spiller, vil vi spille med Julian (Alvarez). Det er så godt som sikkert, sa Guardiola tirsdag.

Guardiola la så til noen ord om Haaland.

– Det er fortsatt mulig å bli bedre på visse områder for ham. Jeg tvilte aldri på ham, sa City-sjefen.

Haaland har scoret seks seriemål på de fire første kampene denne sesongen.

City møter Nottingham Forest hjemme onsdag og Aston Villa borte lørdag før mesterligaen tar til tirsdag neste uke. Der skal City møte Sevilla i Spania.

Så følger hjemmeoppgjør mot Tottenham og Borussia Dortmund. City spiller seks kamper på bare 18 dager i perioden fra 31. august til 17. september.

Etter dette skal Haaland slutte seg til landslagstroppen for kamper i Uefas nasjonsliga mot Slovenia (b) og Serbia (h).

[ Arteta om Ødegaard: – Mer sulten og mer ydmyk ]