Ohi klar for Brøndby

Brøndby opplyser på sine nettsider at den norske spissen har signert en treårskontrakt og begynner i sin nye klubb torsdag.

– Brøndby har lenge vist stor interesse for meg, og det har betydd mye. Jeg er glad for at overgangen endelig gikk gjennom, sier Ohi til klubbens nettsider og legger til:

– Med den erfaringen jeg har med meg er jeg sikker på at jeg kan hjelpe laget. Jeg ser fram til å møte og lære lagkameratene mine å kjenne og til å spille i Superligaen.

I Brøndby venter ikke færre enn tre nordmenn på ham. Sigurd Rosted, Henrik Heggheim og Sebastian Sebulonsen spiller alle for klubben.

Brøndby har fått en skjev start på sesongen med to seirer og fem tap. Horsens venter borte til søndag.

Ohi har vært inn og ut av Røde Stjerne-laget i serieinnledningen. Han fikk 54 minutter i den siste kampen i helgen mot Javor-Matis og scoret ett mål i 4-1-seieren. Det skjedde like etter at Milos Milojevic hadde tatt over som ny trener i klubben.

Spissen endte med 24 kamper og tolv scoringer for den serbiske klubben. Hans kontrakt med Røde Stjerne løp i utgangspunktet ut i 2024.

Omoijuanfo har spilt én kamp for Norges A-landslag. Den fikk han mot Sverige i 2017. Spilleren med en fortid i Lillestrøm, Jerv, Stabæk og Molde har i tillegg en rekke aldersbestemte landskamper.

[ Landslagsspiller Fredrik Bjørkan klar for Feyenoord ]