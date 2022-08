Nytt Mitrovic-mål i seier for Fulham – poengdeling mellom Palace og Brentford

Målet var Mitrovic’ femte på like mange kamper og hans 100. ligamål i Fulham-trøyen. Han har vært svært delaktig i nyopprykkede Fulhams svært sterke sesongstart.

London-klubben har to seirer, to uavgjort og ett tap og står med åtte poeng. Mitrovic' mål var det første i kampen like etter hvilen. Sju minutter senere var Brighton-stopper Lewis Dunk uheldig da han tuppet ballen i eget nett.

Kun fem minutter senere ble Brighton tildelt straffespark da Pervis Estupiñán ble felt av Bobby Decordova-Reid. Alexis Mac Allister var sikker og reduserte. Nærmere kom ikke Brighton som måtte tåle sesongens første tap.

Yoane Wissa reddet 1-1 for Brentford mot Crystal Palace med sin scoring etter 87 minutter. Da hadde Wilfried Zaha sendte Palace i ledelsen et kvarter ut i annen omgang. Det var ivorianerens fjerde scoring denne sesongen.