Hegerberg inn som visekaptein på landslaget – Mjelde forblir kaptein

Det opplyste landslagssjef Hege Riise på onsdagens pressetreff foran de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Albania.

Riise har varslet at hun vil ta flere grep etter at hun overtok som landslagssjef etter Martin Sjögren, men hun fortsetter med Chelsea-stjernen som lagets kaptein.

Caroline Graham Hansen har vært visekaptein, men Barcelona-stjernen offentliggjorde nylig at hun tar en pause fra landslaget som følge av at belastningen har vært for stor over tid.

Ada Hegerberg går dermed inn i kapteinsteamet som nestkommanderende.

Norge topper gruppe-F i VM-kvalifiseringen med 22 poeng på åtte kamper. Belgia følger tre poeng bak. Norge spiller borte mot Belgia 2. september og hjemme mot Albania 6. september.

Med poeng i den første kampen er VM-billetten sikret.

