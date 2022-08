Hege Riise ledet sin første trening: – Vi skal like å slå nedenfra

Mens belgierne jublet for kvartfinaleplass, lusket de norske hjem fra mesterskapet etter gruppespillet. Måten Norge ble utklasset av England har gitt belgierne et håp om å vinne klart nok i Leuven til å stjele gruppeseieren og sikre direkte VM-billett.

– De er litt der oppe, og vi slår nedenfra. Det er en posisjon vi skal like. Vi skal grabbe den med begge hender og føtter og elske å være i utfordrerposisjon, sa Riise til NTB etter tirsdagens trening på Ullevaal.

Der var 21 av de 23 i troppen i aksjon for fullt. Maren Mjelde og Ada Hegerberg, det nye kapteinsteamet, så på fra sidelinja. De restituerte ettersom begge spilte kamp søndag.

Riise og hennes assistenter Monica Knudsen og Ingvild Stensland drillet spillerne i ulike formasjonsøvelser i 4-3-3-formasjonen landslaget heretter skal benytte. Keepertrener Jon Knudsen hadde assistanse fra Frode Grodås i arbeidet med keeperne.

Mottakelige

– Denne dagen handlet om hvordan vi skal se ut offensivt. Det skulle ikke være høy intensitet i dag, og det var en fin måte å gi en intro til angrepsspillet og gjenvinningsspillet. Onsdagen kommer til å bli brukt til forsvarsspill og kontringsspill. Da er alle klare, og da blir det trøkk, sa Riise.

Hun følte at spillerne var mottakelige for det som ble formidlet.

– Det handlet om å gi dem drypp av hvordan vi vil spille angrep. Under pauser hørte vi at de gikk sammen og snakket, og jeg tror vi var på pluss i energi mer enn det var «jeg vet ikke hva jeg skal gjøre», sa hun.

Ingrid Syrstad Engen ble brukt som anker i midtbanetrioen, mellom indreløperne Frida Maanum og Guro Reiten.

– Jeg trives i den rollen og er vant til den fra klubb. Det er en rolle jeg kjenner godt til, men jeg hører også etter hvordan de ønsker at jeg skal spille, sa hun til NTB.

Forsvarsfireren besto for det meste av (fra høyre) Anja Sønstevold, Sara Hørte, Guro Bergsvand og Tuva Hansen, mens Elisabeth Terland og Julie Blakstad var vinger. På topp byttet Sophie Román Haug og Calin Bizet Ildhusøy på, mens det åpenbare førstevalget Hegerberg sto på sidelinja og så på.

Ingen tid å miste

– Vi har en følelse av at det ikke er noen tid å miste. Vi må bruke de neste dagene for alt de er verd for å komme inn i måten Hege ønsker å spille og slik at vi kan være best mulig mot Belgia og ta poengene vi trenger. Det blir utrolig viktig å være «på», sa Ingrid Syrstad Engen.

Med minst ett poeng i Belgia fredag vil Norge være klar for VM-sluttspillet i Australia og New Zealand. Med tap på inntil tre måls margin vil Norge også i praksis være VM-klar, ettersom alt som da skal til vil være hjemmeseier over svake Albania tirsdag.

Skulle Norge derimot ryke på et nytt stortap (fire mål eller mer), kan Belgia derimot overta kommandoen i gruppa. Riise vil ikke at spillerne skal henge seg opp i det på forhånd.

– Vi skal ikke tenke så mye på resultat, men på hvordan vi ønsker å spille. Vi skal være opptatt av prestasjonen. Selv om det er kort tid til kamp, skal vi være godt forberedt, sa landslagssjefen.

