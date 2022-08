Sjögren om kritikken etter EM-fiaskoen: – Jeg er også et menneske

Det er i et intervju med svenske SVT at Sjögren setter ord på egne tanker rundt exiten som norsk landslagssjef i kjølvannet av sommerens EM. Der røk Ada Hegerberg & co. ut i gruppespillet etter blant annet å ha blitt ydmyket av England med 0-8.

Sjögren sier at han og laget ikke kunne drømme om at den nevnte kampen ville ende med så stygge sifre, og at det i kjølvannet av kjempesmellen ble vanskelig å løfte spillerne inn mot den avgjørende gruppekampen mot Østerrike.

Den endte med 0-1-tap og EM-farvel.

– I ettertid lider jeg med spillerne som måtte oppleve en sånn ydmykelse som det var, sier Sjögren til SVT om England-braktapet.

Urealistisk målsetting

På spørsmål om medaljemålet som var satt for det norske laget før EM var realistisk, svarer han.

– Nei, egentlig ikke. Vi hadde satt opp et drømmemål om å ta medalje. Det var en ekstrem positiv realisme i det. Om vi hadde truffet rett på alt vi gjorde, kunne vi hatt muligheten til å ta medalje. Men med konkurransen vi hadde var det ikke realistisk.

Den tidligere norske landslagssjefen blir også utfordret på hvordan han selv opplevde kritikken som ble rettet mot ham etter fiaskoen.

– Jeg er også et menneske, jeg er jo ikke noen robot som er immun mot hva folk tenker og mener. Men det er en del av dette, sier han.

– Man får være litt som gåsa og la det prelle av, men det er klart at man blir litt preget av det, legger han til.

Riise inn

Hege Riise er hentet inn som Sjögrens arvtaker som landslagssjef. Hun skal lede det norske laget for første gang i dagene som kommer.

Viktige VM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Albania venter.

Riise fikk en tung beskjed i forrige uke da Caroline Graham Hansen offentliggjorde at hun tar pause fra landslagsspill. Barcelona-stjernen sier hun er sliten og trenger tid til å hente seg inn.

