United-objekt Antony står over Ajax-kamp

United skal ha fått avslått et bud på cirka 900 millioner kroner. Det melder vanligvis pålitelige aviser i England og Nederland. Antony er klar på at han vil til England. Han har også uteblitt fra treningsøkter den siste tiden.

Ajax skal ha et styremøte søndag. Det er ventet at klubben da tar stilling til om det skal åpnes for ytterligere forhandlinger med United eller ikke.

Antony spilte under Manchester Uniteds nye manager Erik ten Hag da han var sjef i Ajax inntil i sommer.

Overgangsvinduet stenger ved midnatt torsdag.

[ Ajax-stjerne ber om å bli solgt: – Klar til å følge mine drømmer ]