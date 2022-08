Moses hånet Odd med målfeiring – Jevtovic sikret poengdeling

Moses var nærmest klar for Odd tidligere i måneden, men overgangen gikk i vasken etter en legesjekk. Skien-klubben fant noe med kneet til spissen som den ikke likte.

Det hadde ikke gått i glemmeboka til nigerianeren, som latet som om han slet med et vondt kne da han feiret sin første scoring for Aalesund etter 32 minutter.

Spissen sier selv at det ikke var rettet mot Odd.

– Ikke egentlig, det var bare noe som falt meg inn. Jeg gjorde det ikke for Odd, men det er et spill. Det er moro noen ganger, sa Moses til Discovery om målfeiringen.

Men ledelsen holdt ikke lenge, for Milan Jevtovic utlignet nesten umiddelbart for Odd. Det ble det siste målet i kampen. Moses skulle gjerne tatt enda flere poeng.

– Det var en tøff og god kamp. Vi fikk ett poeng, og vi er litt skuffet.

Målløs debut

Spissen Odd endte opp med å kjøpe istedenfor Moses, Adama Diomande, fikk en knapp halvtime som innbytter. 32-åringen har scoret i debuten sin for Hødd, Strømsgodset, Stabæk, Hull (i Premier League), Cangzhou, Al-Sailiya og Al-Arabi, men debutscoring ble det ikke for Odd.

Verken Diomande eller noen andre klarte å score et tellende mål etter pause. Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen synes 1-1 var rettferdig.

– Det var litt stykkevis og delt. Det svingte litt for mye, så sett under ett er 1-1 et greit resultat, sa han.

Neste runde spiller Odd hjemme mot Jerv, mens Aalesund møter Strømsgodset i Drammen.

Knefeiring

Conrad Wallem brant en stor mulighet allerede etter fem minutter. Selv om Odd hadde et tak på kampen, var det Moses og Aalesund som skulle få feire åpningsmålet.

Den tidligere Tromsø-spissen var helt klart fysen på å score mot klubben som takket nei til ham og fikk kranglet inn 1-0 etter en drøy halvtime. På et lavt innlegg fra Fredrik Haugen måtte Odin Bjørtuft sklitakle for å hindre Moses fra å score, men ballen gikk rett på Leopold Wahlstedt, som måtte gi retur. Det utnyttet Moses.

Simen Rafn ble med på gesten til Moses på målfeiringen og latet som om han lappet sammen kneet til sin nye lagkamerat.

Tre minutter senere var det Odds tur til å feire. Conrad Wallem gjorde opp for missen tidlig i kampen ved å slå ballen presist inn til Jevtovic, som sikkert kunne sette sitt sjuende mål for sesongen.

To annulleringer

Etter pause kom det to kjappe nettkjenninger, men begge ble underkjent. Først ut var Vebjørn Hoff, som pirket ballen i mål mot sitt gamle lag, men midtbanespilleren ble avvinket for offside.

Fem minutter senere var det Aalesund som fikk ballen i nettet, uten at det ble tellende scoring. David Fällman kranglet inn en corner, men kranglet akkurat litt for mye til at dommer Mohammad Usman Aslam kunne unngå å blåse frispark mot midtstopperen.

Etter en drøy time ble Moses byttet ut for Aalesund, og samtidig kom Diomande inn for Odd. Han var ikke spesielt nær å score, men var uansett fornøyd med debuten.

– Det var deilig å komme i gang igjen. Det har vært en stund siden jeg var i Norge. Det var deilig å komme innpå i dag, få vist meg litt (fram) og få litt god energi, sa Diomande.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 20

Aalesund – Odd 1-1 (1-1)

Color Line Stadion, 4777 tilskuere.

Mål: 1-0 Ebiye Moses (31), 1-1 Milan Jevtovic (35).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: David Fällman, Kristoffer Barmen, Aalesund, Steffen Hagen, Odin Bjørtuft, Espen Ruud, Odd.

Lagene:

Aalesund (3-2-3-2): Sten Grytebust – Besim Serbecic, David Fällman, Alexander Juel Andersen – Petar Golubovic, Simen Rafn (John Kitolano fra 78.) – Fredrik Haugen (Nenass fra 62.), Kristoffer Barmen, Dario Canadjija (Torbjørn Kallevåg fra 87.) – Ebiye Moses (Kristoffer Ødemarksbakken fra 62.), Simen Bolkan Nordli.

Odd (3-2-3-2): Leopold Wahlstedt – Odin Bjørtuft, Solomon Owusu, Steffen Hagen – Espen Ruud, Gilli Rólantsson – Conrad Wallem, Filip Rønningen Jørgensen, Vebjørn Hoff – Mikael Ingebrigtsen (Adama Diomande fra 63.), Milan Jevtovic.

---