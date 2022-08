Kane med to mål og straffemiss – Tottenham vant borte mot Forest

Kane brukte kun fem minutter på å sette inn sitt tredje mål for sesongen. Han ble spilt nydelig igjennom av Dejan Kulusevski, og spissen hadde én ballberøring før han banket inn 0-1 i nettet bak Dean Henderson.

Forest hadde en håndfull av gode sjanser, men ti minutter inn i annenomgang fikk Tottenham straffe etter en klar hands fra Steve Cook.

Kane gikk fram til krittmerket for å sette inn sin andre scoring for kvelden, men dessverre for gjestene vartet Henderson opp med en kjemperedning og dyttet ballen unna.

Målmaskinen gjorde opp for seg ti minutter før full tid da han headet inn et innlegg fra Richarlison.

Seieren sender Tottenham opp på 3.-plass i Premier League med 10 poeng etter fire serierunder. Erkerival Arsenal topper tabellen med 12 poeng, men Manchester City følger to poeng bak.

