Brann vant grunnspillet i Toppserien – Stabæk slår følge med VIF og RBK til sluttspillet

Signe Holt Andersen sendte LSK i ledelsen med en markkryper ti minutter ut i annen omgang, før Guro Bergsvand felte målscoreren inne i 16-meteren noen minutter senere. Emilie Woldvik var sikker.

Men Brann ga seg ikke der. Først reduserte kaptein Tuva Hansen før Marit Bratberg Lund utlignet fra straffemerket drøyt ti minutter før slutt. Straffen ble forårsaket av LSK-keeper Thiril Erichsen, som taklet Svava Rós Gudmundsdóttir inne i 16-meteren.

På overtid så Maria Brochmann ut til å bli matchvinner for Brann, men i sluttsekundene utlignet Irene Dirdal.

– Det er skikkelig surt at det blir uavgjort i dag. Det er utrolig kjekt når vi klarer å score tre mål, men jeg skulle ønske det holdt ut, sa Hansen til NRK.

Brann får ingenting annet enn poeng inn i sluttspillet for å vinne grunnserien.

Trofé-markering

Brann-supporterne hadde dermed en liten seremoni for laget etter kampen med et trofé. De har gått hardt ut mot den nye seriemodellen og uttalt at de ikke vil organisere noe rundt kampene i sluttspillet.

– Jeg synes det er fint. De viser engasjement og hva de mener, men jeg håper de kommer på kamp selv om de ikke skal organisere noe, sa Hansen.

LSK kunne med seier og poengtap for Stabæk ta seg til sluttspillet, men sistnevnte kjempet seg til en sen seier over Arna-Bjørnar på hjemmebane. Melissa Bjånesøy ble helten for Stabæk etter 86 minutter.

Sigrid Aas scoret for Arna-Bjørnar, mens Maiken Bjørndalen utlignet for bæringene. Så sikret Bjånesøy seieren og plass i sluttspillet.

Snudde raskt

Kolbotn lå lenge på den siste sluttspillsplassen med 3-1 over Vålerenga, men Bjånesøy spolerte festen.

Ylinn Tennebø sendte VIF i ledelsen, men scoringer fra Sarah Dyrehauge, Jenny Norem og Martine Fenger sikret seier for Kolbotn. Det holdt ikke til vinnersluttspill.

VIF på sin side kjempet om annenplass i grunnspillet, men tapet gjorde at de måtte nøye seg med å få to poeng inn i sluttspillet.

[ VIF rotet vekk seier og andreplass mot Kolbotn ]

Rosenborg nummer to

Kolbotn kommer tross seieren over VIF inn i sluttspillet med null poeng. Vålerenga-tapet gjør at de havner på tredjeplass etter at Rosenborg tapte 1-2 mot Lyn. Emilie Nautnes sendte RBK i ledelsen før Anna Aahjem og Martine Fenger sikret Lyn-seier. Rosenborg får med seg fire poeng til sluttspillet, mens VIF får to.

Til nedrykkssluttspill må også Lyn, LSK Kvinner, Arna-Bjørnar, Avaldsnes og Røa. De to sistnevnte spilte 1-1 søndag.

Fra 1. divisjon kommer TIL 2020 og Åsane, som tok hver sin seier søndag. TIL 2020 knuste Medkila 6-0, mens Åsane vant 4-0 over AaFK Fortuna.

[ Alfredsen berget poeng for Røa som stanset tapsrekken ]