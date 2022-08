Botheim scoret sitt første Serie A-mål

Nordmannen kom inn i det 65. minutt etter å ha startet de to første kampene for sesongen. Elleve minutter senere utnyttet Salernitana et Sampdoria som var desperate etter en utligning og ga fra seg mye bakrom.

Botheim fikk ballen av spisskollega Boulaye Dia før han satte ballen i mål via stolpen med en god avslutning fra 14 meter.

Dia satte inn kampens første mål etter seks minutter. Federico Bonazzoli og Tonny Vilhena scoret også i 4-0-seieren som var Salernitanas første trepoenger denne sesongen.

Fem minutter før slutt noterte Botheim seg også for sitt første gule kort.

Botheims lagkamerat Julian Kristoffersen satt hele kampen på benken for Salernitana. Den tredje nordmannen i klubben, Emil Bohinen, er ute med skade.

22 år gamle Botheim fikk sin kontrakt med russiske Krasnodar terminert tidligere i år etter overgangen fra Bodø/Glimt.

[ Botheim scoret sitt første mål for Salernitana ]