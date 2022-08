Røde Chelsea seiret over Leicester – Sterling scoret to

Etter en målløs 1. omgang sendte Sterling Chelsea i ledelsen etter 47 minutter. Engelskmannen mottok ballen utenfor 16-meteren og avsluttet i en bue over Leicester-keeper Danny Ward. Etter en drøy time kom det to scoringer med kort mellomrom.

Først doblet Sterling ledelsen da han var sikker på et flott innlegg fra Reece James, før Harvey Barnes ga Leicester håp med sin redusering tre minutter senere. Likevel holdt Chelsea unna og sikret en viktig seier.

I 1. omgang fikk Chelsea seg en kalddusj da Gallagher ble vist ut etter en halvtime. Da hadde den energiske midtbanekrigeren rukket å pådra seg to gule kort.

Chelsea står med to seirer, én uavgjort og ett tap på de første fire kampene og møter Southampton i neste kamp.

Leicester står uten trepoenger hittil og skal møte et Manchester United i form i neste runde.

Brentford sløste med sjansene mot Everton, men et sent mål fra Vitaly Janelt reddet 1-1 etter at Anthony Gordon sto fro Evertons ledermål. Brighton slo Leeds 1-0 etter mål fra Pascal Groß.

[ Fernandes sikret ny United-seier borte mot Southampton ]

---

Kampfakta:

Premier League, runde fire

Chelsea – Leicester 2-1 (0-0)

Stamford Bridge

Mål: 1-0 Raheem Sterling (46), 2-0 Sterling (62), 2-1 Harvey Barnes (65).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Conor Gallagher, Kai Havertz, Chelsea, Kiernan Dewsbury-Hall, Dennis Praet, Leicester.

Rødt kort: Conor Gallagher (27), Chelsea.

Lagene:

Chelsea (3-5-2): Édouard Mendy – Reece James, Thiago Silva, Trevoh Chalobah – Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount (César Azpilicueta fra 45.), Jorginho (Christian Pulisic fra 74.), Conor Gallagher, Marc Cucurella (Ben Chilwell fra 90.) – Kai Havertz, Raheem Sterling (Mateo Kovacic fra 74.).

Leicester (4-1-4-1): Danny Ward – Timothy Castagne, Daniel Amartey, Jonny Evans, James Justin – Boubakary Soumaré (Ayoze Pérez fra 54.) – Dennis Praet (Kelechi Iheanacho fra 54.), Youri Tielemans (Nampalys Mendy fra 88.), Kiernan Dewsbury-Hall, Harvey Barnes – Jamie Vardy.

---