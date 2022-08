Liverpool sikret sesongens første seier – knuste Bournemouth 9-0

Med tre kamper uten seier, hvor av et ydmykende 1-2-tap for erkerival Manchester United forrige serierunde, var det noen veldig revansjesugne verter som tok imot Bournemouth.

Og Liverpool brukte ikke mer enn to minutter før de hadde rystet de svartkledde gjestene.

Roberto Firmino slo et nydelig innlegg mot bakerste stolpe, hvor Luis Diaz steg til værs og headet vertene i ledelsen.

Harvey Elliott ville ikke være noe dårligere og banket til fra 18 meter tre minutter senere. Ballen skrudde lekkert rundt Mark Travers og i mål.

Drøye 20 minutter senere testet også Trent Alexander-Arnold ut skuddfoten og banket Liverpool opp i 3-0 fra om lag 20 meter.

Brasiliansk magi

Firmino sto for pasningene før alle de tre målene og hadde dermed sikret seg et hattrick i assist på under en halvtime. Da skulle det bare mangle at han også sto for vertenes fjerde mål.

Brasilianeren skøyt ballen opp i nettaket på volley etter at Mohamed Salah slo et innlegg, som gikk via Jefferson Lerma, før Firmino fikk satt tåen på ballen.

Rett før hvilen var det Virgil van Dijks tur til å strekke hendene i været etter han nikket inn Liverpools femte mål på en corner.

Liverpool fortsatte sitt enorme press etter pausen og det tok ikke mer enn ett minutt før Chris Mepham skled ballen inn i eget mål etter at Alexander-Arnold slo et innlegg inn i feltet.

Selv med tre assist og ett mål var ikke Firmino ferdig med å ydmyke gjestene fra sør. Spissen trengte to forsøk på returen, men satte til slutt inn Liverpools sjuende mål for kvelden.

Nysigneringen scoret

Liverpools nysignering Fabio Carvalho noterte seg også på scoringslisten etter å ha blitt spilt opp av Kostas Tsimikas.

Diaz satte kirsebæret på toppen av kransekaken for Liverpool da han stanget inn 9-0 på en corner.

Liverpool åpnet sesongen med 2-2 borte mot Fulham før de spilte 1-1 hjemme mot Crystal Palace. Sesongens første tap kom allerede i den tredje serierunden borte mot Manchester United da de tapte 1-2.

Storklubben ligger nå på 8.-plass på tabellen med fem poeng etter fire serierunder. Manchester City leder med ti poeng på like mange kamper.

---

Kampfakta:

Premier League, runde fire

Liverpool – Bournemouth 9-0 (5-0)

Anfield

Mål: 1-0 Luis Díaz (2), 2-0 Harvey Elliott (5), 3-0 Trent Alexander-Arnold (27), 4-0 Roberto Firmino (30), 5-0 Virgil van Dijk (45), 6-0 Chris Mepham (selvmål 46), 7-0 Firmino (61), 8-0 Fábio Carvalho (79), 9-0 Díaz (84).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Adam Smith, Bournemouth.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold (Bobby Clark fra 82.), Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Kostas Tsimikas fra 68.) – Jordan Henderson (Stefan Bajcetic fra 69.), Fabinho, Harvey Elliott (Fábio Carvalho fra 45.) – Mohamed Salah, Roberto Firmino (James Milner fra 68.), Luis Díaz.

Bournemouth (4-3-3): Mark Travers – Adam Smith (Philip Billing fra 45.), Chris Mepham (Owen Bevan fra 81.), Marcos Senesi, Jordan Zemura – Lewis Cook (Ben Pearson fra 76.), Jefferson Lerma, Ryan Christie (Dominic Solanke fra 45.) – Marcus Tavernier, Kieffer Moore, Jaidon Anthony.

---