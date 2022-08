Newcastle setter ny overgangsrekord – Isak har signert

Det bekrefter Newcastle fredag ettermiddag.

Isak blir klubbens fjerde signering i sommerens overgangsvindu. Tidligere har Matt Targett, Nick Pope og Sven Botman kommet inn portene.

– Jeg er kjempeglad for at dette er i mål. Det var en stor, stor avgjørelse for meg, men en avgjørelse jeg er veldig fornøyd med, sier spissen.

Newcastle opplyser at Isak har signert en langtidskontrakt. Ifølge britiske medier skal det dreie seg om en seks år lang avtale.

– Jeg er veldig begeistret for at Alexander har valgt å komme til oss. han er et enestående talent, som kommer til å gjøre avgjørende bidrag til laget, sier manager Eddie Howe.

Ifølge spanske El Diario Vasco betaler Premier League-klubben om lag 70 millioner euro (680 millioner kroner) for det svenske stjerneskuddet.

Real Sociedad meldes også å ha sikret seg prosenter dersom Isak på et tidspunkt selges videre fra Newcastle til en annen klubb.

Den svenske spissen startet karrieren i den svenske hovedstadsklubben AIK. Allerede som 16-åring debuterte han på øverste nivå i svensk fotball. Siden har han spilt for blant andre Borussia Dortmund.

Isak står med ni mål på 37 landskamper for Sverige.

