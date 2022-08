Everton signerte spiss fra PL-konkurrent

Det opplyser Everton om på sine nettsider.

Maupay har signert en kontakt som strekker seg til og med juni 2025 med opsjon på ett år til. Den franske spissen har spilt tre sesonger i Brighton, hvor han scoret 26 mål på 86 ligakamper.

– Det føles fantastisk. Det var et lett valg da jeg snakket med klubben. Jeg visste med engang at jeg ville spille for Everton og hjelpe klubben til å oppnå suksess, sier Maupay.

26-åringen blir Evertons sjette signering dette sommervinduet. Fra før har de signert James Tarkowski, Rúben Vinagre, Dwight McNeil, Conor Coady og Amadou Onana.

De mistet spydspissen Richarlison til Tottenham tidligere i sommer.

