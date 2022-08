Ajax-stjerne ber om å bli solgt: – Klar til å følge mine drømmer

Erik ten Hag tok over den engelske storklubben i sommer, og han har allerede hentet med seg midtstopperen Lisandro Martínez til Manchester. Ifølge britiske medier er også Antony på den tidligere Ajax-trenerens ønskeliste.

I et intervju med overgangsguruen Fabrizio Romano, gjør Antony det klart at han ønsker å forlate Ajax.

– I juni avbrøt jeg ferien min for å komme tilbake til Amsterdam for å snakke med den nye treneren om at jeg ville dra, sier Antony.

– Vi hadde et møte i dag der jeg igjen ytret mitt ønske om å dra, men Ajax hindrer meg siden de bare har fem dager på seg til å erstatte meg, fortsetter han.

Ifølge Sky Sports har Manchester United fått avslått flere bud på Antony, det siste på 870 millioner kroner. Skulle prisen havne rundt der vil det være det dyreste salget i nederlandsk fotballs historie.

– Jeg ber dem om å selge meg for den største overgangssummen i Nederland noensinne, sier Antony og legger til:

– Jeg var veldig glad i Amsterdam, men nå er jeg klar til å følge mine drømmer. Ajax vil alltid være i hjertet mitt. Jeg håper Ajax-supporterne forstår ønsket mitt.

