Molde klar for conferenceligaen etter solid seier i Østerrike

Emil Breivik, Sivert Mannsverk og Ola Brynhildsen (2) scoret målene for moldenserne, som er videre i Europa med 4-1 sammenlagt. Etter et skuffende 0-1-tap hjemme i forrige uke, der Molde slet med effektiviteten foran mål, tok de tak i torsdagens kamp umiddelbart.

– Det er utrolig deilig. Viktig for oss og for Molde (by). Vi spiller en bra kamp fra start til slutt, og det er en fantastisk følelse, sa Brynhildsen til Romsdals Budstikke.

– Det blir en fin høst for oss, og det er mange supportere som gleder seg til å reise på kamp. Det var en kjempeopplevelse sist vi var ute, og nå blir det med tilskuere også, istemte lagkamerat Erling Knudtzon.

Best

Fem minutter var spilt da Breivik gjorde 1-0 for målhungrige Molde. Han plukket opp en klarering og feide ballen i mål via et Wolfsberg-bein fra vel 20 meter.

Wolfsberg brukte et kvarter på å spille seg inn i kampen, men Molde var stadig hakket friskere. I det 34. minuttet hang ikke hjemmelagets forsvar med på en kontring, og Magnus Wolff Eikrem kunne sette opp Mannsverk, som bredsidet inn 2-0.

Vertene produserte to store sjanser mot slutten av første omgang, men verken Dario Vizinger eller Tai Baribo hadde finstilt siktet.

– Euforisk

Wolfsberg så tidvis farlige ut og kom til noen muligheter, men på 0-2 slapp de også til en rekke Molde-kontringer. Gjestene fikk den betryggende 3-0-scoringen takket være en keepertabbe i det 72. minuttet. Hendrik Bonmann ga retur på et skudd fra Markus Kaasa, og innbytter Ola Brynhildsen kunne dytte ballen i mål.

En skikkelig sluttspurt kom aldri fra hjemmelaget. I stedet fikk Brynhildsen løpe inn 4-0 på overtid.

Dermed blir det europacupspill på Molde, som røk ut på straffesparkkonkurranse mot Trabzonspor i fjorårets kvalifisering. Trekningen av gruppespillet i conferenceligaen skjer fredag.

– Det blir euforisk. Det er dette vi har jobbet, planlagt og bygget tropp for. Når du når dette delmålet, gruppespill i Europa, så er det en fantastisk kveld for klubben og regionen vår, sa Molde-trener Erling Moe.

