Jarstein nærmer seg Hertha-farvel etter treningskrangel

– Vi vurderer mulighetene (om en ny keeper) vi har. Vi er også i positive samtaler med Rune om å avslutte kontrakten hans, sa sportsdirektør Fredi Bobic torsdag ifølge nyhetsbyrået DPA.

37-åringen Jarstein havnet i ordkrig med keepertreneren under en treningsøkt for noen uker siden. Klubben mener at oppførselen ikke kan forsvares og suspenderte Jarstein et par dager etter opptrinnet.

Nordmannen har et snaut år igjen av kontrakten med Hertha Berlin. Han var førstemålvakt i klubben i flere sesonger etter at han kom fra Viking.

