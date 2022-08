Europacup-drømmen knust for Viking – keepertabbe kostet dyrt: – Jeg er tom for ord

Sist gang gjengen fra Stavanger spilte gruppespill i europacup satt trenerlegende Roy Hodgson ved roret i vestlandsklubben. Torsdag kveld var det Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen som drømte om å se Viking kvalifisere seg til gruppespillet i conferenceligaen.

1-3 hjemme mot FCSB ble imidlertid enden på europacup-eventyret for rogalendingene.

– Jeg er veldig trist, og jeg synes det er synd. Vi henger godt med i kampen, men slipper inn et tidlig mål som ødelegger veldig mye. Det var dumt at de fikk den straffen så sent, fordi da fikk vi lite tid på å komme tilbake, sa Viking-kaptein Zlatko Tripic til Stavanger Aftenblad etter kampslutt.

Hjemmelaget hadde med seg en 2-1-ledelse fra det første oppgjøret mot i Romania i forrige uke. Viking havnet tidlig under 0-1 i Stavanger, men en straffescoring fra Tripic drøyt halvveis ut i første omgang sørget for at lagene gikk til pause på 1-1.

Snaue ti minutter ut i andre omgang leverte Patrik Gunnarsson en brøler i Viking-buret, og gjestene gikk opp i 2-1. På overtid satte bortelaget et straffespark i mål, noe som også betød slutten for europacup-reisen til Viking.

– Det er lett å si at Patrik burde ta det skuddet, men vi hadde samtidig ikke vært her uten ham, poengterte Tripic.

Marerittstart

Utgangspunktet for Viking var enkelt og greit før torsdagens skjebnekamp: Seier eller uavgjort ville bety avansement til conferenceligaens gruppespill.

Da var det dårlig nytt for hjemmelaget at gjestene fra Romania satte første ball i nettet i Stavanger. En kort corner ble etter hvert pisket inn foran mål, og høyest raget Malcom Edjouma som stanget inn 1-0.

Etter de oransjekleddes ledermål, var det Viking som tok over initiativet i kampen. Viljar Vatne og Samúel Fridjónsson fikk hver sin store mulighet til å skaffe balanse i regnskapet, men ingen av dem lyktes foran mål.

Sikker Tripic

Drøyt halvveis ut i omgangen skulle det imidlertid lykkes for Viking. 19 år gamle Daniel Karlsbakk gikk i bakken etter duell med gjestenes sisteskanse, og kamplederen pekte resolutt på straffemerket.

Der var kaptein Zlatko Tripic sikker som banken, og utligningen var dermed et faktum. 1-1 var også stillingen da lagene gikk i garderoben etter en innholdsrik førsteomgang.

Etter pause var bortelaget tilbake i ledelsen etter en fryktelig målvaktsblemme fra Patrik Gunnarsson. På overtid satte FCSB inn 1-3 fra straffemerket.

– Jeg er litt tom for ord. Det var ikke vår dag i dag, og da går de (FCSB) videre, sa en skuffet Morten Jensen etter at drømmen om gruppespill røk.

Heller ikke hjemme i Eliteserien har ting gått på skinner for Viking, og siddisene har variert i prestasjonene. På de siste fem kampene står laget to seirer, to uavgjorte og ett tap. Førstkommende søndag venter et høytflygende Vålerenga hjemme i Stavanger.