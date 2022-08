Fredrik Aursnes forlater Feyenoord – på vei til Benfica

Ifølge TV 2 betaler Benfica rundt 150 millioner kroner for nordmannen.

Kanalen skriver videre at 26-åringen kun er små detaljer unna å signere for laget som endte på 2.-plass i den portugisiske toppdivisjonen forrige sesong.

Aursnes forlater Feyenoord etter en imponerende sesong hos nederlenderne. I den nyetablerte conferenceligaen tok laget seg hele veien til finalen. Der ble det tap mot italienske Roma.

Benfica blir nordmannens tredje klubb etter gjennombruddet i Hødd. Sunnmøre ble byttet ut med Romsdal og Molde i 2015, før turen gikk videre til Feyenoord før 2021/2022-sesongen.

Aursnes endte på 52 offisielle kamper for nederlandske klubben, og noterte seg for ett mål og fire målgivende pasninger. Han startet begge de to åpningskampene til Feyenoord i den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen.