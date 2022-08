Manchester United bekrefter enighet med Real Madrid om Casemiro

Det gjenstår å få på plass de personlige betingelsene, arbeidstillatelse og den medisinske sjekken før overgangen kan bekreftes. Det opplyser United fredag kveld.

Også Real Madrid bekrefter at klubbene er enige om overgangen. Klubben takker videre Casemiro for samarbeidet. Ifølge Sky Sports betaler Manchester United i overkant av 60 millioner euro (589 millioner kroner) for 30-åringen.

Casemiro forlater Real Madrid med en imponerende CV. Etter at brasilianeren spilte seg til fast plass på laget i 2015/2016-sesongen, har han vært svært delaktig i klubbens fire siste mesterligatriumfer. I finalen mot Juventus i 2017 kom brasilianeren på scoringslisten.

I tillegg kan 30-åringen skilte med tre ligatitler, én cuptittel, tre klubb-VM-titler og tre triumfer i den europeiske supercupen i løpet av tiden hos den spanske hovedstadsklubben.

Intens midtbanejakt

Manchester United har lenge vært på jakt etter å forsterke den sentrale midtbanen etter at både Paul Pogba og Nemanja Matic forlot Old Trafford etter forrige sesong. Frenkie de Jong har vært sterkt linket til klubben gjennom hele sommeren, men overgangen har ikke blitt noe av.

Tidligere i sommer har Manchester United forsterket laget med Christian Eriksen, Lisandro Martínez og Tyrell Malacia.

Casemiro blir dermed fjerde mann inn portene på Old Trafford.

Elendig seriestart

«De røde djevlene» har fått en fryktelig start på årets Premier League-sesong under klubbens nye manager Erik ten Hag. I serieåpningen mot Brighton tapte laget 1-2 hjemme på Old Trafford. Forrige helg ble vondt til verre da de tapte 4-0 borte mot Brentford. Det har gjort laget til tabelljumbo etter to serierunder.

Mandag kveld tar Manchester United imot Jürgen Klopp og Liverpool på Old Trafford. Heller ikke Merseyside-klubben har fått noen god start på sesongen, og de står kun med to poeng etter å ha møtt Fulham (borte) og Crystal Palace (hjemme).