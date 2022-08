Viking klar for conference-omspill etter tap mot Sligo i Irland

Viking vant hjemmekampen 5-1, og dermed var det meste av spenningen borte før avspark.

Førsteomgangen var nesten blottet for sjanser. Målet som kom før pause, var av det merkelige slaget.

En Sligo-spiller misset helt på et volleyforsøk. Vikings forsvar trodde at ballen forsvant ut av spill, men det gjorde den ikke. William Fitzgerald tok sats og skjøt ballen i ryggen på Sondre Bjørshol før den gikk i en bue om Viking-keeper Patrik Gunnarsson og over målstreken.

Sligo var klart bedre enn Viking selv om gjestene spilte med tilnærmet toppet mannskap. Viking var ikke i nærheten av å nå sitt beste nivå. Kampen var en skuffelse for gjestene.

Keeper Gunnarsson kom bra fra det. Han reddet et straffespark og den påfølgende returen i andre omgang.

Vinner siddisene også neste runde i kvalifiseringen (mot rumenske FCSB), er laget sikret plass i gruppespillet. Viking starter play off-dobbeltkampen i Bucuresti 18. august. Returen går sju dager senere.

FCSB ble nummer to i Romanias eliteserie sist sesong. Treneren Nicolae Dică spilte i sin tid (2003-10) 32 A-landskamper for Romania og scoret ni mål. Troppen er med fire unntak fylt opp av rumenere.

Viking skal ikke spille eliteseriekamp før turen til Romania. Neste serieoppgjør kommer borte mot tabelljumbo Kristiansund 21. august.

---

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Sligo Rovers – Viking 1-0 (1-0), 1-5 sammenlagt.

The Showgrounds, Sligo

Mål: 1-0 Sondre Bjørshol (selvmål 43).

Dommer: Novak Simović, Serbia.

Gult kort: Max Mata, Will Fitzgerald, Shane Blaney, Robbie Burton, Sligo Rovers, Samúel Fridjónsson, Viking.

Lagene:

Sligo Rovers (4-3-3): Luke McNicholas – Lewis Banks, Nando Pijnaker, Shane Blaney, Paddy Kirk – Adam McDonnell (Kailin Barlow fra 61.), Greg Bolger (Niall Morahan fra 54.), Robbie Burton – Frank Liivak, Max Mata (Cillian Heaney fra 78.), Will Fitzgerald (Karl O’Sullivan fra 78.).

Viking (3-5-2): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, David Brekalo (Kristoffer Løkberg fra 77.), Viljar Vevatne – Kevin Kabran (Niklas Sandberg fra 60.), Samúel Fridjónsson, Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Fredrik Torsteinbø fra 83.), Shayne Pattynama – Mai Traore (Daniel Karlsbakk fra 45.), Zlatko Tripic (Edvin Austbø fra 78.).

---