Pedersen klar for HamKam-comeback: – Veldig klar for å bidra

Pedersen har vært klubbløs siden november i fjor og har den siste tiden trent med laget. Torsdag formiddag opplyste Kamma-trener Jakob Michelsen til TV 2 at spissen hadde signert.

Siden kom bekreftelsen også fra klubben.

– Marcus er en veldig god venn av klubben og en ekte HamKam-gutt som har hatt mange fine stunder her. Vi håper vi kan få Marcus tilbake i form så han kan hjelpe oss, sier Michelsen.

Spissen har signert en kontrakt som varer ut inneværende sesong, opplyser klubben på sine nettsider.

– Jeg er veldig happy med å være tilbake. Jeg er veldig klar for å bidra på nytt, sier Pedersen.

– Jeg gleder meg til å spille på Briskeby i Eliteserien. Det var noe som var planen sist, at vi skulle opp etter hvert. Nå har det skjedd. Og så synes jeg at HamKam hører hjemme i Eliteserien, fortsetter angrepsspilleren.

– HamKam-gutt

Pedersen uttalte seg positivt til Hamar Arbeiderblad om en potensiell overgang etter onsdagens trening.

– Jeg er HamKam-gutt. Det er her jeg kommer fra. Her startet alt, og jeg har kommet tilbake én gang allerede. Ting ligger bedre til rette her enn andre steder, sa Pedersen.

Selv om spissen er oppvokst i HamKam, ble det ikke alftor mange kamper for A-laget før overgangen til Strømsgodset i 2009.

Utlånsmaraton

Deretter ble han solgt til nederlandske Vitesse i august 2010. Derfra ble han lånt ut til både Odense, Vålerenga og den engelske klubben Barnsley, før han returnerte til Norge og Brann i 2014.

Videre ble det et nytt opphold i både Strømsgodset og HamKam før turen gikk til Tyrkia. Der har han spilt for Ankaraspor og Tuzlaspor. I november i fjor terminterte han kontrakten med sistnevnte.

Nå skal Pedersen jobbe for at HamKam beholder plassen i Eliteserien. Klubben ligger på 13.-plass etter 17 spilteserierunder, og har Tromsø bak seg på à poeng med en kamp mindre spilt.

– Nå handler det om å bygge Marcus opp og ha tålmodighet. Men vi er sikre på at Marcus kan hjelpe oss i jakten på å nå vår målsetning om å spille Eliteserien i 2023, sier Michelsen til klubbens nettsider.

Dette er fotballspilleren Marcus Pedersen:

* Navn: Marcus Pedersen.

* Alder: 32 år (født 8. juni 1990).

* Posisjon: Spiss

* Klubb: HamKam

* Tidligere klubber: HamKam (2005-08), Strømsgodset (2009-10), Vitesse (2010-14), Vålerenga på lån (2012), OB på lån (2012-13), Barnsley på lån (2013-14), Brann (2014-2015), Strømsgodset (2015-19), HamKam (2020), Ankaraspor (2021), Tuzlaspor (2021), HamKam (2022-).

* A-landskamper/mål: 9/1.

* Aktuell: Signerte torsdag og er klar for comeback i HamKam.