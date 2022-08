Molde levde farlig – videre i conferenceligaen etter tap for Kisvárda

I siste hinder før gruppespillet venter østerrikske Wolfsberger for Molde. Disse kampene spilles 18. og 25. august. Molde kan forberede seg fullt og helt til hjemmeoppgjøret mot østerrikerne. MFKs neste seriekamp spilles borte mot Haugesund 21. august.

En plass i gruppespillet i conferenceligaen er trolig verdt et sted mellom 35-40 millioner kroner for alle lag som får plass der.

Molde hadde 3-0 å gå på fra hjemmekampen, men returen ble likevel spennende mye av tiden.

Albaneren Jasir Asani scoret begge målene for vertene. De kom etter 14 og 29 minutter. Scoringene gjorde at Molde sto foran utfordringer før de siste 45 minuttene.

1-0 kom etter at Martin Linnes leverte en håpløs pasning bakover på banen mot eget forsvar. Asani snappet til seg ballen og rundet en noe feilplassert Molde-keeper Jacob Karlstrøm. 2-0-scoringen kom etter et hardt Asani-skudd langs bakken.

Moldes David Fofana misbrukte to gode sjanser i 1.-omgangen, men hjemmelaget ledet meget fortjent.

I første halvdel av andreomgangen fortsatte kampbildet i stor grad å holde seg som før pause. Kisvárda hadde ballen mest og skapte klart mest. Molde slapp seg tilbake på banen og rigget seg til for å holde unna.

Men etter 69 minutter scoret 20-åringen Mannsverk. Han ble nydelig frispilt av Ola Brynhildsen og bredsidet ballen inn til 1-2. Det gjorde at Kisvárda trengte to mål uten Molde-redusering for å sikre ekstraomganger.

Reduseringen så ut til å gi MFK ny energi. Gjestene fullførte kampen solid og kontrollerte seg videre til siste kvalrunde.

---

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Kisvárda – Molde 2-1 (2-0), 2-4 sammenlagt

Várkerti Stadion

Mål: 1-0 Jasir Asani (13), 2-0 Asani (28), 2-1 Sivert Mannsverk (68).

Dommer: Alain Durieux, Luxembourg.

Gult kort: Driton Camaj, Jasir Asani, Viktor Hey, Kisvárda, Rafik Zekhnini, Molde.

Lagene:

Kisvárda (4-2-3-1): Artem Odintsov – Viktor Hey, Milos Vranjanin, Dominik Kovacic, Matheus Leoni – Yanis Karabelyov, Bohdan Melnyk – Jasir Asani (Jaroslav Navrátil fra 71.), Rafal Makowski (Lucas fra 77.), Driton Camaj (Mario Ilievski fra 77.) – Jasmin Mesanovic.

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Kristian Eriksen, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Erling Knudtzon – Ola Brynhildsen (Magnus Grødem fra 70.), David Fofana (Rafik Zekhnini fra 89.).

---