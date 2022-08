Juventus-spiller gjør som Thorsby – skifter draktnummer som klimamarkering

Flere spillere har valgt å endre draktnummer som en markering av klimaspørsmålet. Norske Morten Thorsby var en av de første som valgte å skifte til nummer 2. Han gjorde det først for Sampdoria, før han tok overgang til Union Berlin i sommer.

– Fotball har en plattform og innflytelse som kan medføre store endringer. Vi vil ha flere til å bli med på dette. Vi har bruk for at alle arbeider sammen for å sette en stopper for ytterligere klima- og miljøforandringer, sier danske Sofie Junge til organisasjonen We Play Green.

Draktnummer-valget kommer fra Parisavtalen som ble inngått i 2015. Der står det at FNs medlemsland har et mål om et tak for den globale temperaturstigningen på to grader.