Nordmann klar for IFK Göteborg

Det bekrefter klubben på sin nettside.

– Jeg er veldig imponert over Blåvitt og glad for å være en del av laget. Her gjøres det en spennende satsing som jeg virkelig har lyst til å være med på, sier Marković.

23-åringen gikk fra Start til Norrköping i februar og spilte kun 16 kamper før han nå drar videre til «Blåvitt». Han har også tidligere spilt for klubber som Lyngdal, Molde og Zrinjski Mostar.

Marković har representert alle norske ungdomslandslag fra U15 opp til U21, hvor han har spilt med stjerner som Erling Braut Haaland.

