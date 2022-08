Glimt ruster opp til Champions League-playoff

– Alt handler om å legge til rette for Uefa osv. Det er kostnader på veldig mange nivåer. Det er litt komplisert å ta over en telefonsamtale, sier den daglige lederen til NTB.

Glimt tok seg videre til playoffspill etter å ha knust Zalgiris 6-1 sammenlagt over to kamper. Nå venter kroatiske Dinamo Zagreb på Aspmyra førstkommende tirsdag.

– Vi holder på allerede å utvikle. Vi går fra seks kameraer til 16. Det skal være mållinjeteknologi og VAR. Vi må også forbedre for presse og mediene, sier Thomassen.

Thomassen forteller at han ikke vet hvor mye det vil koste å ruste opp før playoffkampen, men at de har brukt store summer de siste årene for å få godkjent hjemmebanen til europaspill.

– Det er selvfølgelig store summer for oss. Vi har investert 20-25 millioner kroner de siste to årene for å tilfredsstille kravene til Uefa, forteller han.

Sammenlagtseier over Dinamo Zagreb vil sikre Glimt et tresifret millionbeløp. Laget som taper playoffen, går inn i gruppespillet i europaligaen.

– Vårt fokus er det sportslige. Det handler om opplevelser og produkt. Det skal bli en trivelig kveld for de oppmøtte på Aspmyra, sier Thomassen.

Enorme summer

Glimt vil være garantert 155 millioner kroner om de kvalifiserer seg til gruppespillet i mesterligaen og får 27,7 millioner for hver seier og 9,2 millioner for hver uavgjort.

Det er også en «market pool» på nesten tre milliarder kroner som skal fordeles mellom alle lagene på vei mot finalen.

Hvis nordlendingene tar seg videre fra gruppespillet vil klubben få inn følgende beløper:

* åttendedelsfinale: 95 millioner kroner.

* Kvartfinale: 105 millioner kroner.

* Semifinale: 124 millioner kroner.

* Finale: 153 millioner kroner.

Gode penger i Europa

Skulle Glimt ryke mot Dinamo Zagreb, vil økonomiavdelingen likevel kunne smile bredt oppe på Aspmyra. Gruppespill i Europa League belønnes med 36 millioner kroner.

De vil også kunne tjene 6,2 millioner for hver seier og 2 millioner for hver uavgjort. Gruppevinneren vil også få 11 millioner kroner, mens gruppetoer blir betalt med 5,5 millioner.

Glimt har allerede gjort store penger på spill ute i Europa og ifølge VG leverte nordlendingene et resultat på 22 millioner i 2020 og 39,4 millioner i 2021.

I likhet med i mesterligaen vil Glimt tjene enda mer penger dersom de går videre fra gruppespillet i Europa League:

* Playoff til utslagsrundene: 5 millioner kroner.

* åttendedelsfinale: 12 millioner kroner.

* Kvartfinale: 18 millioner kroner.

* Semifinale: 28 millioner kroner.

* Finale: 45,5 millioner kroner.