Wadji ødela CL-drømmen for «norske» Ferencváros

Wadji scoret sitt tredje og fjerde mål i mesterligakvalifiseringen tirsdag kveld. Abdellah Zoubir la på til 1-0 for Qarabag før Wadji scoret to i andre omgang. Ferencváros startet med både Kristoffer Zachariassen og Tokmac Nguen i laget, men klarte ikke å hevde seg mot laget fra Aserbajdsjan.

Adama Traoré reduserte til 1-3 like før slutt for hjemmelaget. Sammenlagtresultatet ble med det 4-2 etter at Ferencváros sikret seg et godt utgangspunkt med 1-1 borte i den første kampen.

Nå venter Viktoria Plzen i playoff til mesterligaen for Wadji og Qarabag.

