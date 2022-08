Bodø/Glimt møter Dinamo Zagreb i playoff til mesterligaen

Kroatene hadde med seg 2-1-ledelse fra den første kampen, og på hjemmebane ble det 4-2-seier.

Josip Drmic og to scoringer av Mislav Orsic ga 3-0-ledelse. Kiril Despodov reduserte to ganger. Med snaut 20 minutter igjen pådro det bulgarske laget seg sitt andre røde kort, og fire minutter før slutt var det tredje røde kortet et faktum.

Bruno Petkovic fastsatte sluttresultatet til 4-2 på straffespark.

Den første kampen mellom Dinamo Zagreb og Glimt spilles på Aspmyra førstkommende tirsdag. 24. august er det klart for returkamp i den kroatiske hovedstaden.

Sammenlagtseier over Dinamo Zagreb vil sikre Glimt et tresifret millionbeløp. Laget som taper playoffen, går inn i gruppespillet i europaligaen.

