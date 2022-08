United med overraskende Arnautovic-fremstøt – agenten bekrefter bud

Danijel Arnautović, som også er angrepsspillerens bror, fortalte søndag kveld til østerrikske Kurier Sport at Bologna har mottatt et bud fra en «velkjent klubb».

– Det stemmer at det har kommet et bud fra en velkjent klubb. Jeg er i kontakt med Bologna for å se om det kan la seg gjøre, sa han.

Både engelske og italienske medier, deriblant The Athletic og Sky Italia, meldte søndag ettermiddag at Arnautović skal være høyinteressant for den engelske storklubben. Erik ten Hag har god kjennskap til østerrikeren fra deres tid sammen i Twente.

Arnautovic har også en lang fortid fra Premier League. Fra 2013 til 2019 scoret 33-åringen 22 og 21 mål for henholdsvis Stoke (2013-2017) og West Ham (2017-2019).

Manchester United gikk søndag på et sviende 1-2-tap hjemme mot Brighton i lagets første Premier League-kamp for sesongen.

