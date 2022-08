Topplagene fikk slite – Eggen Rismark fikset sen Ranheim-jubel

Topplagene Ranheim og Sandnes Ulf fikk det tøft i mandagens serierunde. Ranheim berget likevel seieren mot Mjøndalen og klatret med det forbi Ulf til annenplass på tabellen.

Sandnes Ulf måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Skeid.

Dermed har Ranheim i øyeblikket ett poeng til gode i kampen om den andre direktebilletten til neste års eliteserie. Fjerdeplasserte Stabæk, som ikke spilte mandag, er tre poeng bak trønderklubben.

Mandag tok Mjøndalen ledelsen mot Ranheim tidlig i annen omgang. Scoringen til Brinder Singh kom mot spillets gang og satte en støkk i hjemmepublikummet. Hjemmelaget brukte samtidig kun seks minutter på å utligne ved Vegard Erlien, og siden havnet det aller mest om Ranheims jakt på seieren.

Belønningen kom med ni minutter igjen å spille. Da ruvet Christian Eggen Rismark i lufta og stanget inn seiersmålet.

Sandnes Ulf-frustrasjon

Sandnes Ulf hadde sjanser nok til å ta poengene hjemme mot Skeid, men effektiviteten var for dårlig. Midtveis i annen omgang traff innbytter Markus Aanesland tverrliggeren med et godt skudd, og returen satte Tommy Høiland rett på keeper.

Dermed endte mandagskvelden i skuffelse for mannskapet til Bjarne Berntsen.

Skeid tok på sin side et viktig og hardt tilkjempet poeng i nedrykksstriden. Oslo-klubben ligger på kvalikplass, poenget foran Stjørdals-Blink på plassen bak.

Start-fest

I Kristiansand bød Start opp til festfotball. Gjestene Bryne ble tidlig tvunget over på defensiven, og scoringer av Mathias Grundetjern og Zakaria Sawo sørget for 2-0-ledelse til hjemmelaget halvveis.

I annen omgang fortsatte kampen i samme spor. Et selvmål samt scoringer av Eirik Schulze, nevnte Grundetjern og Bjarni Antonsson ga en svært komfortabel og fortjent 6-0-seier. Start klatret dermed til sjuendeplass på tabellen og jakter lagene på kvalikplassene.

Åsane klatret forbi Fredrikstad til 11.-plass på tabellen med 4-3-seier over laget fra plankebyen mandag. Ryan Doghman ble matchvinner for gjestene. Før pause hadde Fredrikstad fått midtstopper Oscar Jansson utvist etter at han stanset målscorer Myklebust i scoringsposisjon.

Tabelljumbo Grorud yppet seg på sin side hjemme mot Kongsvinger, men måtte tåle et nytt tap. Kampen endte 2-1 til KIL etter at Mathias Bringaker og Harald Holter sto bak gjestenes scoringer.

---

Kampfakta:

1. divisjon menn mandag, 19. runde:

Grorud – Kongsvinger 1-2 (0-1)

882 tilskuere.

Mål: 0-1 Mathias Bringaker (29), 0-2 Harald Holter (60), 1-2 Sindre Osestad (61).

Dommer: Harald Røvig Sletner, Rustad.

Gult kort: Glenn André Harviken, Peder Meen Johansen, Grorud, Martin Sjølstad, Ludvig Langrekken, Kongsvinger.

Lagene:

Grorud (4-4-2): Simen Lillevik – Fredrik Carson Pedersen, Glenn André Harviken, William Bjeglerud (Geirald Meyer fra 84.), Fabian Østigård Ness – Mikal Berg Kvinge (Nikolai Hristov fra 68.), Peder Meen Johansen (Vetle Skåttun fra 84.), Preben Mankowitz, Sindre Osestad – Didrik Sereba, Bjørn Martin Kristensen (Thomas Elsebutangen fra 77.).

Kongsvinger (3-2-3-2): August Strömberg – Fredrik Holmé, Kristian Jahr, Victor Grodås – Daniel Lysgård (Kevin Egell-Johnsen fra 58.), Martin Sjølstad – Martin Vinjor (Tobias Bjørnebye fra 90.), Harald Holter, Mathias Gjerstrøm – Mathias Bringaker (Ludvig Langrekken fra 71.), Martin Hoel Andersen.

Ranheim – Mjøndalen 2-1 (0-0)

Extra Arena, 1190 tilskuere

Mål: 0-1 Brinder Singh (52), 1-1 Vegard Erlien (58), 2-1 Christian Eggen Rismark (80).

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Bækkelaget.

Gult kort: Mads Reginiussen, Ranheim, Albin Sporrong, Ole Amund Sveen, Mjøndalen.

Rødt kort: Albin Sporrong (83), Mjøndalen.

Lagene:

Ranheim (4-3-3): Nicklas Frenderup – Sivert Solli, Sondre Langås, Christian Eggen Rismark, Robert Williams – Mads Reginiussen (Jonas Selnæs fra 79.), Jakob Tromsdal, Ruben Alte (Henrik Kristiansen fra 79.) – Marcus Mehnert (Sondre Stokke fra 90.), Vegard Erlien (Magnus Høiseth fra 90.), Simon Marklund.

Mjøndalen (4-2-3-1): Thomas Kinn – Syver Skaar Eriksen (Daniel Skare fra 89.), Adrian Aleksander Hansen, Leotrim Bekteshi, Joackim Olsen Solberg (Sivert Øverby fra 45.) – Ole Amund Sveen, Simon Appiah (Albin Sporrong fra 55.) – Meinhard Olsen, Sander Sverre Henriksen Bratvold (Love Reuterswärd fra 45.), Brinder Singh (Matias Belli Moldskred fra 72.) – Benjamin Stokke.

Sandnes Ulf – Skeid 0-0 (0-0)

Østerhus Arena, 1917 tilskuere

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal.

Gult kort: Lars Erik Sødal, Espen Berger, Sandnes Ulf, Sulayman Bojang, Skeid.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Herman Kleppa (Ståle Stålinho Sæthre fra 76.), Espen Berger, Torbjørn Heggem, Anders Hiim (Alexander Stølås fra 76.) – Lars Erik Sødal (Markus Aanesland fra 59.), Horenus Taddese, Ingvald Halgunset – Sander Ringberg, Martin Ramsland (Tommy Høiland fra 59.), Jostein Ekeland.

Skeid (4-3-3): Lars Martin Kvarekvål – Sulayman Bojang, Fredrik Berglie, Hayder Altai, Ousmane Diallo Toure (Anders Johansen fra 57.) – Marcus Melchior, Ulrich Ness (Florind Lokaj fra 66.), Bendik Rise – Jakob Romsaas (Erik Nordengen fra 58.), Johnny Buduson, Maxwell Effiom (Emil Tjøstheim fra 57.).

Start – Bryne 6-0 (2-0)

Sør Arena, 3576 tilskuere.

Mål: 1-0 Mathias Grundetjern (21), 2-0 Zakaria Sawo (40), 3-0 Sondre Norheim (selvmål 48), 4-0 Eirik Schulze (60), 5-0 Grundetjern (71), 6-0 Bjarni Antonsson (90).

Dommer: Magnus Nicolai Koløy, Bjørndal.

Gult kort: Bjarni Antonsson, Kristoffer Tønnessen, Start, Oliver Rotihaug, Bryne.

Lagene:

Start (4-3-3): Jasper Torkildsen – Peter Reinhardsen (Jesper Gravdahl fra 85.), Luc Mares, Henrik Robstad, Kristoffer Tønnessen – Emir Derviskadic (Jesper Gregersen fra 66.), Bjarni Antonsson, Tom Strannegård – Mathias Grundetjern, Eirik Schulze (Sander Svela fra 85.), Zakaria Sawo (Sander Sjøkvist fra 78.).

Bryne (3-4-1-2): Elias Hadaya – Christian Røer, Sondre Norheim, Rógvi Baldvinsson (Jens Husebø fra 36.) – Jørgen Hatlehol, Henning Romslo, Vegard Aasen (Sixten Jensen fra 66.), Andreas Dybevik – Sigurd Grønli – Robert Undheim (Jørgen Voilås fra 67.), Bjarne Langeland (Oliver Rotihaug fra 66.).

Åsane – Fredrikstad 4-3 (2-2)

Åsane Arena, 851 tilskuere.

Mål: 1-0 Lars Kilen (14), 1-1 Nicolay Solberg (31), 1-2 Lucas Lima (32), 2-2 Martin Ueland (36), 3-2 Erling Myklebust (47), 4-2 Ryan Doghman (82), 4-3 Tage Johansen (86).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Ryan Doghman, Lars Kilen, Didrik Fredriksen, Åsane, Tage Johansen, Olav Øby, Fredrikstad.

Rødt kort: Oscar Jansson (35), Fredrikstad.

Lagene:

Åsane (4-2-3-1): Idar Nordby Lysgård – Knut Haga (Emil Kalsaas fra 90.), Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland (Oliver Juul Jensen fra 69.) – Bjarte Haugsdal (Kristoffer Stephensen fra 69.), Mats Thornes (Morten Gamst Pedersen fra 87.) – Stian Nygard (Didrik Fredriksen fra 45.), Lars Kilen, Ryan Doghman – Erling Myklebust.

Fredrikstad (4-3-3): Håvar Jenssen – Tage Johansen, Mads Nielsen, Oscar Jansson, Stian Stray Molde – Nicolay Solberg (Jakob Lindström fra 41.), Olav Øby (Filip Alexandersen Stensland fra 75.), Thomas Drage – Obilor Okeke (Innocent Kingsley fra 75.), Lucas Lima, Noa Williams (Riki Alba fra 41.).

---