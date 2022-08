The Athletic: Barcelona truer med rettslige skritt mot De Jong-kontrakt

De Jong ble i 2019 klar for den spanske storklubben fra Ajax, men i 2020 forlenget han den kontrakten med ytterligere to år til 2026.

Den kontrakten ble signert av det tidligere styret i klubben som var ledet av Josep Bartomeu, før de gikk av i oktober 2020.

Det nåværende Barcelona-styret mener det gamle styret involverte ulovlige detaljer i den kontrakten, og har bedt nederlenderen om å annullere den for å gå tilbake til de opprinnelige betingelsene fra kontrakten i 2019, opplyser The Athletic.

Den kontrakten hadde utløp etter 2023/24-sesongen, men nederlenderen hadde høyere lønn der enn i den nåværende kontrakten. Ifølge The Athletic skal klubben utbetale rundt 180 millioner kroner til nederlenderen over de neste fire sesongene.

Barcelona skal ønske å redusere det tallet, og spillerorganisasjonen FIFPro følger situasjonen nøye, skriver The Athletic.

De Jongs agentselskap har ikke ønsket å uttale seg om saken.

Brev

Barcelona sendte i midten av juli et brev til de Jong der de informerte ham om at de er i stand til å innlede en straffesak for å fastslå hva som skjedde da kontrakten ble signert, og for å finne ut hvem som hadde ansvaret.

Magasinet skriver videre at det gamle styret er overbevist om at kontrakten fra 2020 er gyldig og at ikke foregikk noe ulovlig. Den ble i tillegg godkjent av La Liga sentralt.

De Jong har gjennom sommeren blitt koblet til Manchester United, men til tross for at Premier League-klubben har fått et bud akseptert ønsker ikke de Jong overgangen.

Trenger penger

Evgenij Levstjenko, som er styreleder i den nederlandske spillerforeningen, har gått hardt ut mot Barcelona og mener klubben «forsøker å presse» de Jong ut av klubben, noe Barcelona-president Joan Laporta benekter.

Nederlenderen har spilt flere kamper i sesongoppkjøringen. Han scoret ett mål i søndagens 6-0-seier over mexicanske Pumas.

Den spanske klubben trenger sårt midler til å registrere spillere foran den kommende sesongen. De har hentet inne flere store stjerner, blant andre Robert Lewandowski.

Barcelona serieåpner hjemme mot Rayo Vallecano til helgen.

