Everton-forsvarer ute i tre måneder – erstatter hentes fra Wolves

Coady er hentet på en låneavtale ut inneværende Premier League-sesong.

Den 29 år gamle forsvarsspilleren er Evertons fjerde signering i sommerens overgangsvindu. Tidligere har James Tarkowski, Ruben Vinagre og Dwight McNeil kommet inn dørene på Goodison Park.

– Det er utrolig å komme til Everton. Så snart jeg hørte om interessen fra manageren, men også fra fotballklubben selv, ville jeg virkelig være en del av dette med en gang. Jeg er overbegeistret for å komme hit, sier Coady.

Han er oppvokst på Merseyside.

– Jeg har vokst opp i byen, jeg kjenner klubben, hvor stor denne klubben er og hva den betyr for supporterne. Jeg har familie og venner som er enorme Evertonians, sier midtstopperen.

Evertons Ben Godfrey pådro seg et brudd i foten i serieåpningen mot Chelsea i helgen. Mandag opplyser Everton at han har vært gjennom en suksessrik operasjon. Det ventes at han er ute av spill i tre måneder.

Også en annen Everton-forsvarer, Yerry Mina, forlot banen med skade i helgen. Mandag skriver klubben at det er usikkerjet rundt omfanget av skaden.

Mina skal oppsøke en spesialist for å avdekke hvor store båndskader ankelen hans er påført.

