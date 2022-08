Serieleder Brann med knusende seier over Lyn – ny smell for Riise og Avaldsnes

Hjemmelaget trengte bare to minutter på å ta ledelsen mot Lyn. Nyinnkjøpte Tameka Yallop fant nettmaskene etter at gjestene ikke klarte å klarere et Brann-innlegg.

Et kvarter senere la Therese Åsland på til 2-0, før islandske Berglind Thorvaldsdóttir på enkelt vis satte inn vertenes tredje like før hvilen. Et kvarter før slutt sementerte 17 år gamle Signe Gaupset resultatet til 4-0.

Brann holdt forspranget på toppen av tabellen. Avstanden ned til Rosenborg på 2.-plass er på fem poeng. Lyn kjemper på sin side om den siste sluttspillsplassen, og Oslo-laget har ett poeng opp til Stabæk på 4.-plass.

Kun et langt steinkast unna Stemmemyren fikk John Arne Riise og Avaldsnes en drømmestart borte mot Arna-Bjørnar. I første kamp uten Karina Sævik sendte Sydney Blomquist bortelaget i ledelsen. Linnea Sælen utlignet imidlertid for vertene kort tid før pause.

Kort tid etter sidebyttet sørget Linnéa Laupstad for at kampen var snudd. 2-1 ble også sluttresultatet i Bergen.

Både Arna-Bjørnar og Avaldsnes skal spille kvalifisering om å holde seg i Toppserien. De ligger plassert på henholdsvis 8.- og 9.-plass på tabellen.

---

Toppserien kvinner søndag, grunnserien, 15. runde:

Arna-Bjørnar – Avaldsnes 2-1 (1-1)

Arna Idrettspark

Mål: 0-1 Sydney Blomquist (2), 1-1 Linnea Sælen (43), 2-1 Linnéa Laupstad (47).

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal.

Lagene:

Arna-Bjørnar (4-2-3-1): Ida Norstrøm – Helle Stenersen, Stine Hovland, Marte Hjelmhaug, Tomine Svendheim – Yuuka Kurosaki (Kaia Hjelmhaug fra 79.), Marija Aleksic – Martine Midtbø (Karoline Heimvik Haugland fra 68.), Linnéa Laupstad, Linnea Sælen – Sigrid Aas (Mina Folland fra 79.).

Avaldsnes (5-4-1): Siri Ervik – Selma Løvås, Kaja Olsen, Giovanna dos Santos Nascimento (Emma Endresen fra 53.), Trine Øritzland, Hanna Dahl – Maya Ladhani (Marion Mannes Haugland fra 80.), Cille Nilsen, Sara Pavlovic, Sydney Blomquist (Viktoria Sørensen fra 80.) – Ida Mortensen Natvik (Sandra Østenstad fra 69.).

Brann – Lyn 4-0 (3-0)

Stemmemyren kunstgress

Mål: 1-0 Tameka Yallop (2), 2-0 Therese Åsland (17), 3-0 Berglind Björg Thorvaldsdóttir (41), 4-0 Signe Gaupset (73).

Dommer: Bjørn Tore Tvedt, Eidsvåg.

Gult kort: Selma Hernes, Lyn.

Lagene:

Brann (3-4-3): Aurora Mikalsen (Sandra Stavenes fra 74.) – Marthine Østenstad, Guro Bergsvand, Tuva Hansen – Marit Bratberg Lund, Tameka Yallop (Maria Brochmann fra 53.), Signe Gaupset (Rikke Nygard fra 74.), Cecilie Redisch Kvamme – Rakel Engesvik (Nora Eide Lie fra 45.), Berglind Björg Thorvaldsdóttir (Svava Rós Gudmundsdóttir fra 67.), Therese Åsland.

Lyn (3-2-3-2): Kirvil Odden – Emilie Bølviken (Anna Linnea Palm fra 45.), Maria Fink (Kristine Gulbrandsen fra 77.), Iselin Sandnes Olsen – Kamilla Melgård, Emilie Closs – Julie Jorde (Una Søyland fra 77.), Selma Hernes, Kristin Holmen – Cathinka Tandberg (Jenny Røsholm Olsen fra 63.), Anna Aahjem.

---