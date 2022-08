Brann vendte til seier mot Stabæk – fortsatt ubeseiret i 1. divisjon

Det sto målløst til det var spilt 53 minutter i Bærum. Sturla Ottesen avsluttet mot mål, og på ferden mot nettet gikk ballen via hodet til Kasper Pedersen og videre i nettet. Ledelsen fikk de imidlertid ha i kun ni minutter.

Ole Didrik Blomberg slo inn til Niklas Castro som utlignet. Ti minutter senere var kampen snudd da Blomberg selv satte ballen i mål på et lavt skudd som fant borterste hjørne. Dermed er Brann stadig ubeseiret på ferden mot opprykk til Eliteserien.

De står med 51 poeng på 19 kamper, og har 16 poeng ned til Sandnes Ulf på annenplass. Stabæk ligger på tredjeplass poenget bak Sandnes-laget.

To selvmål

KFUM Oslo og Sogndal kjemper begge om kvalifisering til Eliteserien, og det var dermed tre viktige poeng Oslo-laget sikret seg i 2-1-seieren.

Eirik Lereng ble tomålsscorer i feil nett for Sogndal. Først gikk ballen via ham og satte keeper Renze Fij ut av spill, før han med et kvarter igjen satte innlegget fra Moussa Njie i eget nett.

Ulrik Mathisen satte ballen i mål rett vei for Sogndal, men det holdt ikke til poeng. KFUM har nå 32 poeng på 5.-plass, mens Sogndal har 29 poeng på 7.-plass.

Blink reddet poeng

Stjørdals-Blink reddet 2-2 mot Raufoss etter å ha kommet under to ganger. Arnar Thór Gudjónsson og Magnus Fagernes scoret for Raufoss, mens Andreas Pettersen og Kjetil Holand Tøsse scoret for Blink.

Blink kjemper stadig for å unngå nedrykk til 2. divisjon. De har ti poeng, noe som er likt som Skeid på kvalifiseringsplass. Oslo-laget har imidlertid én kamp til gode på trønderne. for Raufoss var det to poeng tapt i kampen om opprykkskvalifisering. De ligger på 6.-plass med 31 poeng og har Sogndal to poeng bak seg.

Kampfakta:

1. divisjon menn søndag, 19. runde:

Raufoss – Stjørdals-Blink 2-2 (1-0)

834 tilskuere.

Mål: 1-0 Arnar Thór Gudjónsson (25), 1-1 Andreas Pettersen (62), 2-1 Magnus Fagernes (68), 2-2 Kjetil Holand Tøsse (77).

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset.

Gult kort: Teodor Berg Haltvik, Mame Mor Ndiaye, Raufoss, Morten Strand, Ole Kristian Rødahl, Stjørdals-Blink.

Lagene:

Raufoss (4-3-3): Ole Kristian Lauvli – Erik Ansok Frøysa, Arnar Thór Gudjónsson, Nicolai Fremstad, Amund Møllerhagen – Gard Simenstad (Magnus Fagernes fra 60.), Håkon Butli Hammer, Markus Karlsbakk (Trygve Løberg fra 85.) – Filip Brattbakk (Mame Mor Ndiaye fra 79.), Markus Johnsgård, Teodor Berg Haltvik (Kristoffer Sørensen fra 60.).

Stjørdals-Blink (4-4-2): Rasmus Sandberg – Lars Ramstad (Karl Martin Rolstad fra 73.), Martin Lundal, Vegard Fiske, Jørgen Solli – Andreas Pettersen (Kjetil Holand Tøsse fra 63.), Morten Strand (Sjur Lothe fra 63.), Fredrik Vinje, Ole Kristian Rødahl – Ivar Sollie Rønning (Jakob Rømo Skille fra 90.), Mats Lillebo.

Sogndal – KFUM Oslo 1-2 (0-1)

1344 tilskuere

Mål: 0-1 Eirik Lereng (selvmål 38), 1-1 Ulrik Mathisen (63), 1-2 Lereng (selvmål 76).

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Hördur Ingi Gunnarsson, Emanuel Grønner, Isaac Twum, Sogndal, Dadi Dodou Gaye, KFUM Oslo.

Lagene:

Sogndal (4-4-2): Renze Fij – Hördur Ingi Gunnarsson, Andreas van der Spa, Eirik Lereng, Per-Egil Flo (Sondre Ørjasæter fra 45.) – Jónatan Ingi Jónsson (Anders Nord fra 81.), Ulrik Mathisen, Isaac Twum, Andreas Hoven – Emanuel Grønner (Kristoffer Hoven fra 64.), Kristoffer Nessø.

KFUM Oslo (5-2-3): Jonas Vatne Brauti – Dadi Dodou Gaye, Ayoub Aleesami (Keivan Ghaedamini fra 88.), Aaron Kiil Olsen, Jørgen Hammer, Håkon Hoseth – Simen Hestnes (Håkon Stavrum fra 88.), Robin Rasch – Filip Delaveris (Johannes Hummelvoll Nuñez fra 75.), Tore André Sørås, Petter Nosakhare Dahl (Moussa Njie fra 67.).

Stabæk – Brann 1-2 (0-0)

3466 tilskuere

Mål: 1-0 Kasper Pedersen (52), 1-1 Niklas Castro (60), 1-2 Ole Didrik Blomberg (70).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Lagene:

Stabæk (3-5-2): Marcus Sandberg – Nicolai Næss, Simen Wangberg, Kasper Pedersen (Kornelius Normann Hansen fra 76.) – Sturla Ottesen, Patrick Metcalfe (Nicolas Pignatel Jenssen fra 76.), Curtis Edwards, Fredrik Krogstad (Aleksander Andresen fra 83.), Victor Wernersson (Thor Lange fra 83.) – Gift Orban (Fitim Azemi fra 64.), Herman Geelmuyden.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, David Wolfe – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre (Vegard Leikvoll Moberg fra 72.) – Frederik Børsting (Ole Didrik Blomberg fra 56.), Bård Finne (Aune Heggebø fra 56.), Niklas Castro (Isak Tomar Hjorteseth fra 86.).

